Van’da Cumhuriyet’in 100. yılı anısına bisiklet turu düzenlenecek

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Bisiklet Topluluğu işbirliği ile düzenlenecek olan bisiklet turu etkinliğinin 29 Ekim Pazar günü saat 11.00’da Eski Emniyet Kavşağı’ndan başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Sağlıklı Nesiller İçin Birlikte Pedallıyoruz sloganıyla düzenlenecek olan bisiklet turu etkinliği Eminpaşa Mahallesi Havalimanı Yolu’nda bulunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nda son bulacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek bisiklet turuna tüm bisiklet severler kendi bisikletleriyle katılabilecekler” denildi.