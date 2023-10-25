Erzincan’da havalar soğudu, sobacılar sezonu açtı

Erzincan’da kış aylarına girilmesiyle beraber ısınma için kullanılan sobalar esnaf tarafından satışa çıkarılmaya başlandı. Kovalı soba, sac soba, odun sobası, döküm kuzine sobası gibi çeşitli modellerdeki sobalar alıcısını bekliyor. Sobaların fiyatı 4 bin liradan başlarken, 10 bin liraya kadar çıkıyor. Soba satıcıları, kış döneminin yavaş yavaş gelmesiyle beraber özellikle kırsal kesimlerdeki vatandaşların sobalara rağbet gösterdiğini ifade etti.

Kent merkezinde neredeyse her evde bulunan doğal gaz nedeniyle sobalara ihtiyaç kalmadığını dile getiren esnaf, soba yakarken baca temizliğine dikkat edilmesi hakkında vatandaşları uyardı.

20 yıldır sobacılık yaptığını belirten Ahmet Sinan Uğurtürk, “Soba satışları önceki yıllara göre çok düştü. Bu düşmenin sebebi özellikle evlerin doğalgazlı oluşudur. Aynı zamanda maliyetlerin yüksek oluşu satışları etkiliyor. Bundan önceki yıllarda biz burada zaman bulamıyorduk. Çok kalabalık ve sipariş verenler oluyordu. Şuanda bitti. Daha çok köylere veya bahçeli bağ evlerine hitap ediyoruz. Fiyatlarımız çeşidine ve kalitesine göre 4 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor. En çok kuzine sobaya talep oluyor” dedi.