Kütahya'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrenci topluluklarından oluşan grup, üniversitenin Evliya Çelebi yerleşkesindeki spor salonu önünde toplandı.

Ellerinde döviz ve pankartlar bulunan, Filistin ile Türk bayrakları taşıyan öğrenciler, yürüyüşe geçerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun, öğrenci toplulukları adına yaptığı açıklamada, Filistin'de tarihin en acımasız katliamlarından birinin yaşandığını söyledi.

Gazze'de İsrail'in ayrım yapmadan bütün insanları katlettiğini belirten Coşgun, şöyle konuştu:

"İsrail'in yaptığı katliamlar hepimizin gözleri önünde yaşanıyor. Bütün dünya Filistin'dekilerin Müslüman olmalarından dolayı bu zulme sessiz kalıyor. Savaş suçu işleyen ve bir terör devleti olduğunu defalarca sergileyen İsrail, daha büyük bir savaş suçu işleyerek hastane bombalıyor ve binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Buradan ilan ediyoruz, son nefesimize kadar çalışacak, bir sivil hareketin yapabileceği ne varsa yapacağız."

Coşgun, vicdan sahibi herkesi Filistin için mücadele etmeye davet ettiğini sözlerine ekledi.