Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 09:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen kaçakçılığı
[Fotoğraf: TRT HABER]
Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı, 24 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 7-13 Mart tarihlerinde 37 operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 1530 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1 İran uyrukluyu yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 24 organizatör gözaltına alındı, 9 araca el konuldu.
Organizatörler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Van Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı
Son Haberler
- 09:37
- 09:41
- 09:37
- 09:19
- 09:19
Sıradaki Haber
Adana'da hırsız sanılan bir kişi darbedilip bıçaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz