Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 04:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA ]
Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
M.Y'nin kullandığı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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