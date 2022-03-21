Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 08:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van’da 7 organizatör tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör tutuklandı.
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde `Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti` yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14-20 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan 3 ayrı operasyonda; 7 adet sahte oturma izin belgesi, 6 adet sahte pasaport ele geçirilmiş, 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış ve 7 şahıs tutuklanmıştır” denildi.
Etiketler: Van
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