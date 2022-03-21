Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köy okullarında eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.

Merkeze bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervensaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule köylerindeki anaokullarının yanı sıra ilk ve ortaokullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Kar ve tipi nedeniyle Tuzluca ilçesinde de eğitime bugün ara verilmişti.