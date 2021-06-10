Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Başkale KOM Şubesi ve Aşağıçaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Esenyamaç Mahallesi Şermik sırtları mevkisinde arazi araması yaptı.

Aramada, 8 paket halinde 7 kilo 621 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.