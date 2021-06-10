Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 7 kilo 621 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde 7 kilo 621 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Başkale KOM Şubesi ve Aşağıçaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Esenyamaç Mahallesi Şermik sırtları mevkisinde arazi araması yaptı.
Aramada, 8 paket halinde 7 kilo 621 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Son Haberler
- 17:32
- 17:30
- 17:15
- 17:15
- 17:13
Sıradaki Haber
Bolu'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz