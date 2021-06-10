Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
BOLU (AA) -
Alınan bilgiye göre, Özgür Ç. idaresindeki 14 ABA 807 plakalı motosiklet, Gölyüzü Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim A. yönetimindeki 06 BUZ 330 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:32
- 17:30
- 17:15
- 17:15
- 17:13
Sıradaki Haber
Siirt'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz