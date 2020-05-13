Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi'nde devriye sırasında arazide şüphe üzerine arama yapıldı.

Aramada, toprağa gömülü 75 pakette 38 kilo 670 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.