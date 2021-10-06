Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 27 yabancı uyruklu yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi'nde durdurdukları 2 minibüste arama yaptı.
Kontrolde, minibüslerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen, aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı 27 Afganistan uyruklu bulunduğu saptandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Afganistanlılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 2'si Afganistan uyruklu 5 organizatör, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Van Düzensiz Göçmenler
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