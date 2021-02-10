Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Tuşba ilçesinde bir kamyonda 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir kamyonda arama gerçekleştirdi.
Narkotik köpeği "Şila" ile yapılan aramada, kamyona yüklü ev eşyaların arasına gizlenmiş 50 pakette 25 kilo 400 gram eroin bulundu.
Zanlılar M.Y. ve R.Ö. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
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