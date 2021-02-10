Van İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir kamyonda arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Şila" ile yapılan aramada, kamyona yüklü ev eşyaların arasına gizlenmiş 50 pakette 25 kilo 400 gram eroin bulundu.

Zanlılar M.Y. ve R.Ö. gözaltına alındı.