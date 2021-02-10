Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da bir kişi yol kenarında tabancayla öldürülmüş bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi tabancayla öldürülmüş bulundu.
Bursa'da alınan bilgiye göre, Çukurca Mahallesi'nden Yeniceabat Mahallesi'ne giderken yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda mermi bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin Murat Bahadır (41) olduğunu belirledi.
Çevrede inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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