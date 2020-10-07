Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut hatlarında kaçakçılıkla mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Van sınırında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 28 kilo 757 gram uyuşturucu madde, 708 gram kubar esrar ve 6 bin 540 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği kaydedildi.