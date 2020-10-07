DGS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı… DGS tercih sonucu sorgulama
2020 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. DGS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç sorgulama…
ÖSYM’den yapılan açıklamada “25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı(2020-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.” denildi.
2020 DGS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçları öğrenebilecek.
DGS sonuçları için tıklayınız.
Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
Kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.