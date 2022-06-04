Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut kartallarımız Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.