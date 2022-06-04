Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van sınır hattında 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut kartallarımız Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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