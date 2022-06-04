BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? 2022 BİLSEM takvimi...
BİLSEM sınav sonuçları açıklandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022'de duyurulacak. İşte BİLSEM takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alındı.
BİLSEM SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLA
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme süreci 10 - 21 Ocak 2022 tarihinde tamamlandı. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alındı.
BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
BİLSEM takvimi
13 Mayıs 2022 - Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
16-23 Mayıs 2022 - İtiraz başvurularının alınması
24-30 Mayıs 2022 - İtirazların değerlendirilmesi
16-30 Mayıs 2022 - Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
03 Haziran 2022 - Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirmelerin yapılması
19 Ağustos 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
22-26 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
29 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
29 Ağustos 2022 - 09 Eylül 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- 16:21
- 16:22
- 16:17
- 16:01
- 16:37