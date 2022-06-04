Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde 8 bin 456 noktada uygulama yapıldı.

49 bin 616 personel görev aldı

Terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin yoğun bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (valilik, okul, hastane gibi) çevreleri ile açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar, istasyon, iskele, liman, otogar, terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezleri girişleri ve çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamada 49 bin 616 personel görev aldı, 203 dedektör köpek kullanıldı.

Ekiplerce 6 bin 974 metruk bina ve 6 bin 18 park-bahçe kontrol edildi, 17 bin 21 umuma açık yer denetlendi. Umuma açık yerlerden 44'üyle ilgili işlem uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 1523 kişi yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan 1523 kişi yakalandı, 4'ü çocuk 20 kayıp kişi bulundu, 314 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 57 kişi gözaltına alındı.

160 bin 564 aracın denetlendiği uygulamada 5 bin 350 araçla ilgili işlem yapıldı, 558 araç trafikten men edildi ve 79 aranan araç bulundu.

Uygulamada 11 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 35 mermi, 140,7 gram esrar, 339 gram eroin, 23 gram kokain, 167,6 gram metamfetamin, 198 ecstasy, 28 sentetik ecza, 3 bin 671 kök kenevir, 2 bin 600 paket kaçak sigara ile 14 tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi.