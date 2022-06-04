Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?
2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 yılının dini günleri belli oldu. 2022’de Kurban Bayramının 1. günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı 2022 yılında Temmuz ayına denk geliyor.
8 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. 9 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü
2022 Kurban bayramı…
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
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