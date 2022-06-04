Sakarya Nehri'nin kıyısında bulunan ve adını nehirden alan vadideki arazilerde yetiştirilen "Osmaneli karpuzu"nda ekim döneminin sonuna yaklaşılıyor.

Yüksek verim almak isteyen üreticiler, toprağa ekilen fidelerin zirai dondan etkilenmemesi için üzerlerine naylon sererek önlem alıyor.

Nehirden sulanan 50 bin dönüm arazide üretim yapan çiftçiler, geçen yıl 200 bin ton olan rekoltenin artmasını bekliyor.

Kendine has tadı ve aromasıyla tercih edilen Osmaneli karpuzu, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz illerine satılıyor.

Temmuzda başlayacak hasat döneminde tarlalarda günlük 500 işçi çalışacak.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, bölgede yetiştirilen karpuzun 1960'lı yıllardan beri bilindiğini söyledi.

Hava ve toprak şartları uyumlu olduğu için Osmaneli karpuzunun tadının güzel olduğunu ifade eden Ünver "Çiftçimiz iyice bilinçlendi, ne yapacağını biliyor." dedi.

Ünver, karpuz fidelerinin naylon altı olarak toprağa ekildiğini ve ekim işleminin 3 dönemde yapıldığını belirterek "Birincisi nisanın başı ile 15'i arası dikim yaparız. Üzerine ayazdan zarar görmesin diye tül örteriz. Ondan sonra mayıs ayının başında bir dikim daha yaparız. Bir diğerini ise mayısın sonunda yaparız." diye konuştu.

İlçede karpuz üretiminin ailelerin en önemli geçim kaynaklarından olduğunu vurgulayan Ünver, Osmaneli karpuzunun istihdama da önemli katkı sağladığını kaydetti.

Günlük 500 işçinin hasat döneminde görev aldığını anlatan Ünver, "Dikiminden başlayarak çapası yapılıyor. Daha sonra koparma işlemi yapılıyor. Kamyonlara yükleniyor. Nakliyeciler de iş yapıyor. Tonlarca karpuz Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Bu işten çok sayıda nakliyeci ve işçi faydalanıyor. Buraya Şanlıurfa'dan, Mardin'den, Balıkesir'den işçiler çalışmaya geliyor." ifadesini kullandı.

Ünver, bu yıl rekolteyi 200-250 bin ton civarında beklediklerine işaret ederek "Araziye ne kadar bakım yaparsak o kadar karşılığını veriyor. Üretmek gerekiyor. Evlenecek oğlumuz, kızımız var. Düğünlerini rahatlıkla yapabileceğimizi, borçlarımızı rahatlıkla kapatacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Üretici Nuray İlhan da sabah erken saatlerde tarlaya gelerek çalışmaya başladıklarını, aile bireylerinin yardımıyla karpuz fidelerini toprakla buluşturduklarını dile getirdi.