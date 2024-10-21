Van Gölü suyu kullanılarak üretilen sabun seri üretimde

Rahva yerleşkesindeki atölyede yapılan çalışmaları inceleyen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, gazetecilere, Van Gölü suyunu kullanarak yapacakları katı ve sıvı ürünler için "Beren" markasını oluşturduklarını söyledi.

Sıvı sabun imalatında seri üretime geçtiklerini belirten Elmastaş, katı sabun ve bazı kremlerin üretimine yönelik çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

"Beren" markası adıyla ürettikleri ürünlerin diğer ürünlerden farkının Van Gölü'nün sodalı suyunun kullanılması olduğunu ifade eden Elmastaş, "Markamızı üniversite olarak tescil ettirdik. Bu ürünü Türkiye geneline ve belki daha sonra uluslararası düzeyde daha geniş kitlelere ulaştıracak şekilde üretim yapacak bir girişimci arayışındayız. Bu konuda bazı görüşmelerimiz de oldu. Dolayısıyla bir müteşebbis ile sadece kendi ilimize ve bölgemize değil Türkiye geneline yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Proje koordinatörü Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Erhan Onat da Van Gölü suyunun, kozmetik maddelerin üretimi için benzersiz bir su olduğunu belirtti.

Bu nedenle suyu değerlendirmek istediklerini dile getiren Onat, şunları kaydetti:

"Dokunmatik malzeme üretiminde çözücü için aranan tüm özellikler Van Gölü suyunda doğal şekilde var. Bunun en önemli noktası bir ek maliyet gerektirmiyor. İkincisi ise doğal bir kimyasal kullanıyorsunuz. Çünkü temizlik veya kozmetik malzemeleri üretirken kullandığınız kimyasalların belki de yüzde 20'ye yakını Van Gölü suyunda doğal olarak bulunuyor. Yaptığımız analizlerde bunu belirledik. Rektör'ümüzün destekleriyle AR-GE çalışmalarına başladık. Sıvı sabun üretimi için ilk aşamayı tamamladık şu an diğer malzeme üretimlerini gerçekleştiriyoruz."

Gölden aldıkları suyu süzdükten sonra 24 saat beklettiklerini anlatan Onat, "Yüzde 80'in üzerinde Van Gölü suyu kullanıyoruz ve duruma göre çözücü oranını düşürüyoruz. Van Gölü suyunun özellikleri sıvı sabunumuzda doğal olarak bulunuyor. Bu araştırmalar sonucunda da mevcut. Yaptığımız analizler sonucunda bir yan etki ile karşılaşmadık. Sabunun bölgemize kazandırılması için gerekli çalışmaları devam ettiriyoruz. Talepler doğrultusunda, atölyemizde günlük 2 ton üretim yapabiliriz." dedi.