Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer ve dernek üyesi Yasin Çiftçi, "Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın" sloganıyla Ankara'ya kadar pedal çevirmeyi hedefliyor.

Van'dan bisikletleriyle 10 Eylül'de yola çıkan ve 5'inci il olarak Elazığ'a ulaşan iki genç, güzergahtaki illerden geçerken zaman zaman mola veriyor, vatandaşlarla görüşüyor.

Van Gölü'nün temiz kalması, korunarak gelecek nesillere aktarılması için farkındalık oluşturmaya çalışan gençlerin hedefi 1200 kilometre pedal çevirerek Ankara'ya ulaşmak.

Elazığ'da bir süre dinlenen gençlerden Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Dağer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşı ile Van Gölü'nde artan kirliliğin önüne geçmek amacıyla bisikletleriyle yola çıktıklarını söyledi.

"Ankara'ya gitmek için 1200 kilometre pedal çevireceğiz. Van Gölü için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 800 kilometre mesafemiz var. Ankara'ya ulaştığımızda 'Van Gölü Koruma Kanunu' çıkarılması için taleplerimizi ilgili mercilere ileteceğiz." diyen Dağer, bu konuda daha önce de birçok çalışmaya katıldıklarını aktardı.

Van Gölü'ndeki kirliliğin önüne geçilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca birçok çalışma yapıldığını ve düzenlenen çalıştaylar neticesinde birçok veri elde edildiğini dile getiren Dağer, "Ancak Van Gölü Koruma Kanunu'na ilişkin henüz net bir adım atılmadı. Van Gölü'nün giderek kirlendiğinin birçok kişi farkında. Belki 5 sene sonra geç olabilir ama şu anda tam zamanı." diye konuştu.

Dağer, bu göllerin gelecek nesillere aktarılması için sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Ülkemizin en büyük gölünü, bu kadar güzel bir kıymeti gelecek nesillere taşıyabilmek omzumuzdaki sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Ulaşım aracı olarak doğaya dahaya daha uygun olduğunu düşünerek bisikleti tercih ettiklerini anlatan Dağer, güzergah boyunca karşılaştıkları insanlara gölün kirlenmemesi, temiz kalması konusundaki düşüncelerini ve amaçlarını paylaştıklarını kaydetti.

Dağer, "Bisikletle yaklaşık 15 günde Ankara'ya ulaşmayı planlıyoruz. Bölgedeki birçok insanı bu konuda bilinçlendirerek, Van Gölü için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

"Güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum"

Dernek üyesi Yasin Çiftçi de çocukluğunun geçtiği Van Gölü'nün kirlenmemesi için bu etkinliğe dahil olduğunu söyledi.

Geçen yıl da Van Gölü'nün çevresinde bisikletle gezdiklerini dile getiren Çiftçi, bu yıl da bisikletle şehir şehir gezdiklerini aktardı.

Çiftçi, "Bisikletle birçok yeri gezerek gidiyoruz. Bu bizim için heyecan verici. Çevirdiğimiz pedallarla güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum. Birçok şehirden birçok insanla tanışıyoruz. Bize destek oluyorlar. Bu bizi mutlu ediyor." dedi.