:Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ öncülüğünde, emniyet teşkilatı mensubu engelli bireylere sahip ailelere yönelik bir etkinlik düzenlendi.

Aileler, Edremit Polis Kampı'nda yapılan kahvaltının ardından Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Tesisine götürüldü. Burada ata bindirilen engelli çocuklara daha sonra aileleriyle götürüldükleri Havacılık Şube Müdürlüğü'nde uçak ve helikopterler tanıtıldı.

Organizasyona katılan 10 çocuğa Van İl Emniyet Müdürlüğü adına çeşitli hediyelerin de verildiği etkinlik, emniyet mensuplarından oluşan müzik grubunun dinletisiyle son buldu.

Açıklamada, "Geleceğimiz olan engelli çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerine toplum ve devlet olarak her türlü desteği vermek, engelli çocuklarımıza karşı doğru yaklaşımları kazandırmak hepimizin en büyük görevi olmalıdır. Engelli çocuğu bulunan teşkilat mensuplarımıza, sağlıklı ve mutlu bir gelecek temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.