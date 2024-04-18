Vali Öksüz: Kentte 267 proje yürütülüyor

Burdur İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı birinci dönem toplantısı Vali Türker Öksüz başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Salonunda gerçekleşti. Toplantıda konuşan Vali Türker Öksüz, "2024 yılı yatırım programının kabulü ve uygulanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı 15.01.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 2024- ­2026 döneminde 12'nci Kalkınma Planı uygulanıyor. Bu dönemde makro ekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak, kamu harcamalarında tasarrufu sağlamak temel önceliklerimizdir" dedi.

Kentte yürütülen 2024 yatırımlarının durumuyla ilgili bilgi veren Vali Öksüz, "Kurumlar bazında ilimizde yatırımcı kuruluşların 238 ve belediyelerimizin de 29 olmak üzere toplam 267 proje yürütülmekte. İlçeler bazında Burdur merkez 70, Ağlasun 10, Altınyayla 8, Bucak 50, Çavdır 23, Çeltikçi 8, Gölhisar 22, Karamanlı 14, Kemer 7, Tefenni 14, Yeşilova 16, muhtelif ilçeler 25 proje yer almaktadır" diye konuştu.

Yatırımların sektör dağılımlarını da aktaran Vali Öksüz, şöyle konuştu:

"Sektörel bazda bakacak olursak tarım sektöründe 81, ulaştırma-haberleşme sektöründe 15, eğitim sektöründe 30, diğer kamu hizmetler sektöründe 109, sağlık sektöründe 12, enerji sektöründe 3, imalat sektöründe 12, turizm sektöründe 1, konut sektöründe ise 4 proje bulunmaktadır. 267 projenin birçoğu yıllara sari projeler olup, toplam proje tutarı 15,1 milyar TL, önceki yıllar harcamalar toplamı 2,6 milyar TL, 2024 yılında bu projelere 1,3 milyar TL ödenek ayrılmış, ayrılan ödeneğin 601,9 milyon TL'si harcanarak yüzde 46 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 267 projenin 22'si 2024 yılında tamamlanmış, 101'i devam etmekte, 35'i ihale aşamasında, 109 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamamıştır. 267 projenin çoğunun önceki yıllardan devam eden projeler olduğu, bazı projelerin henüz ödenek durumları netleşmemiş. Önümüzdeki günlerde netleştikçe proje sayısında ve ödeneklerde artış görülecektir. 2024 yılında yapılacak olan hizmetlerin, verimli, başarılı ve hayırlı olmasını temenni eder, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar dilerim"

Vali Türker Öksüz'ün konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri kurumlarının Burdur'da yaptıkları yatırımlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.