Çayeli Zekâ Oyunları Süper Ligi başladı

Yeraltı madenciliği ile bakır ve çinko konsantresi üreterek ülke ekonomisine katkı sağlayan Çayeli Bakır, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle bölge halkının yanında yer almaya devam ediyor.



Çayeli Kaymakamlığı ev sahipliğinde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ve ilkokul kategorisindeki öğrencilerin, problem çözme alışkanlıkları, stratejik ve derin düşünme becerileri kazanması, sosyal gelişimlerini destekleme, kendilerini ifade edebilme, dostluk ve iletişimlerini geliştirmelerine katkı sağlanması için, Çayeli’ndeki İlk öğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlenen “Çayeli Zekâ Oyunları” Süper Ligi'ne destek oldu. Bu turnuva ile gençlerin sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlanması amaçlanıyor. Çayeli Gençlik Merkezi’nde yapılan yarışmalar, minikler kategorisinde Mangala, Küre, Equilibrio, Qbitz oyunlarından oluşuyor. 17 Nisan’da başlayan ligin, Haziran’ın ikinci haftası tamamlanması planlanıyor.



“Çayeli Zekâ Oyunları”



Süper Ligi açılışında konuşan Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Akıl ve Zeka oyunlarının ilkokul düzeyinde ilk kez yapıldığına vurgu yaparak “Eskiden futbol, basketbol gibi oyunlarda görmeye alıştığımız bu müsabakaların yerini günümüzde bilimsel yarışmalar, robotik kodlamalar ve akıl ve zekanın ön planda olduğu bu tür yarışmalar aldı. Yeni dünyaya ve ihtiyaçlara öğrencilerimizi hazırlamak için kıymetli olan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer projelere her zaman destek veren Çayeli Bakır İşletmeleri’ne de teşekkür ediyorum” dedi.



Çayeli Bakır İşletmeleri Çalışan İlişkileri Müdürü Fatih Koç ise konuşmasında Çayeli Bakır olarak bu tür etkinliklere ve özellikle çocuklarımızın gelişimine destek olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek “Başta Kaymakamımız olmak üzere emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, yarışmalara katılan kıymetli öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.