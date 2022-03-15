Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında B.A., M.D., ve F.Ö., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araca yönelik operasyon düzenlendi.

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda şahıslar, polis ekiplerini fark ettikleri sırada kaçmaya başladı.

Kaçan şahıslar araçtan 2 paket halinde toplam 630 gram ağırlığındaki uyuşturucuyu yola attı. Yaşanılan kovalamaca sonucunda şahısların içerisinde bulunduğu araç, Urfa Yol Ayrımı Kavşağında durduruldu.

Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken uyuşturucu etkisinde araç kullanan M.D., isimli şahsa 9 bin 410 TL para cezası uygulandı. Öte yandan şahsın ehliyetine 5 yıllığına el konulurken araç ise trafikten men edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.