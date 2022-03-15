Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 turist, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Erzurum'dan Trabzon'a gitmek isteyen Kuveytli 2 turist, Aydıntepe'nin İncili köyü yakınlarında etkili olan kar ve tipi sebebiyle araçlarında mahsur kaldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, İlçe Özel İdaresi ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu turistler bulundukları yerden kurtarıldı.
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı
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