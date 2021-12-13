Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, 171 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki E.Ç. ile A.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar Narkotik Uyuşturucu
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