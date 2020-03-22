Hafta sonu Büyükçekmece sahiline gelen vatandaşlar, adeta canlarını tehlikeye attı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı, vatandaşları mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkmamaları için ‘evde kal' çağrısıyla uyarmıştı.

İstanbul’un en çok rağbet gören sahillerinden biri olan Büyükçekmece kordonboyu, korona virüs tehdidine rağmen bu hafta sonunda da on binlerce kişinin tercihi oldu.

Özellikle risk grubunda bulunan yaşlıların sokağa çıktığı ve parklarda oturduğu görüldü. Büyükçekmece Belediyesince sürekli yapılan anonsları ve zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar, günün ilerleyen saatlerine kadar sahilde aileleri ile birlikte zaman geçirdi.

“Gençler içeride, yaşlılar dışarıda, uyarılara uyulması lazım”

Büyükçekmece’de yaşadığını, sahile çoğunluğun başka ilçelerden geldiğini söyleyen Yılmaz Şam, “Biz Büyükçekmece sahilinde oturuyoruz. Aslında Büyükçekmeceliler çıkmıyor dışarıya, dışarıdan gelen daha çok oluyor. Deniz havası almak istiyorlar. O yüzden kalabalık. Yaşlıların bilhassa çıkmaması lazım. Bir bakıyorum ki daha çok yaşlılar geziyor. Gençler içeride, yaşlılar dışarıda. Yaşlıların uyarılara uyması lazım” diye konuştu.