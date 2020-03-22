Türkiye'de korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı.

Hakkari’de de cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Hakkari Belediyesi yetkilileri, yaklaşık 3 ay önce Çin’in Wuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Pandemi ilanından sonra Türkiye’nin de buna karşı yaptığı bazı tedbirler oldu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle okullar tatil edildi. Camiler, toplu taşıma araçları, devlet dairelerinin dezenfekte edilmesiyle alakalı çalışmalar sürüyor.

Bizde 7/24 saat vatandaşlarımızın yoğunlukta kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Kentteki bütün iş yerleri denetlendi ve gerekli dezenfekte çalışmaları yapıldı. Kent merkezinde yol yıkama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İçme suyu sıkıntısının yaşandığı mahallelere tankerlerle su taşınarak ihtiyaçları karşılanıyor.

Halkın yoğun olarak kullandığı Hakkari-Van karayolu üzerindeki Depin Polis Kontrol Noktası ve yolu tazyikli suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Halkımızı gerekmedikçe evlerinde çıkmamaya davet ediyoruz."