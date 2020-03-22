Antalya’nın Manavgat ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının, boş araziye dökülen çöplerin yanması sonucu çıktığı belirlendi.

Manavgat’ın Side ve Sorgun Mahalleleri arasında yazlık ve sitelerin yakınlarında çıkan yangından yükselen siyah dumanlar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangının, iki mahalle arasındaki boş araziye dökülen çöplerin yakılması sonucu meydana geldiği belirlendi.

Yangının meydana geldiği bölgenin, turistik tesisler tarafından atılan çöpler nedeniyle çöplüğe dönüştüğü gözlendi.