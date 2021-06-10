Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar'da denize çamurlu su aktı
[Fotoğraf: AA]
Üsküdar'da kanalizasyondan çamurlu su akması nedeniyle denizde kahverengi görüntü oluştu.
Beylerbeyi Parkı'nın altında bulunan kanalizasyon giderinin bulunduğu kısımdan denize çamurlu su aktı.
Suyun akmasının ardından deniz kahverengiye büründü.
Balıkçılar ve çevre sakinleri bu görüntünün kanalizasyon bağlantı çalışmaları nedeniyle oluştuğunu söyledi.
Son Haberler
- 14:35
- 14:30
- 14:19
- 14:14
- 14:06
Sıradaki Haber
Sakarya'da çatıdaki keçi operasyonu renkli görüntülere sahne oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz