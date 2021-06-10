Olay, Gebze Tatlıkuyu Mahallesinde meydana geldi. 2317. Sokak’ta yaşayan vatandaşların sahiplendiği iki yavru köpek yol ortasında oynadıkları sırada seyir halindeki bir hafif ticari araç, köpeklerden birinin üzerinden geçti.

Aracı gören köpeklerden birinin son anda kaçtığı olayın ardından aracın üzerinden geçtiği köpek ise acı içinde çırpınmaya başladı.

Köpeğin sesini duyarak dışarıya çıkan vatandaşlar ise yaralı köpeği hızla veterinere götürdü. Ağır yaralanan köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceza kesildi

Olayın ardından yavru köpeğin ezildiği anların görüntüsünden hafif ticari aracın sürücüsünü tespit eden polis ekipleri, M.T. adlı şahsı gözaltına aldı.

Köpeğin üzerinden geçerek ölümüne sebep olan sürücüye, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında idari para cezası uygulandı.

