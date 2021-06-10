Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 12:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bilecik'te seyir halindeyken önündeki araca arkadan çarpan otomobil kontrolden çıkarak orta refüje saplandı. Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bozüyük-Bursa karayolu Kızılcapınar Köyü mevkiinde meydan geldi.
Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobilin sürücü Nihat K., direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı önünde seyir halinde bulunan Hüseyin O.'nun kullandığı araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, orta refüje çarparak durdu. Kazada, Nihat K.'nın kullandığı otomobilin içinde yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:35
- 14:30
- 14:19
- 14:14
- 14:06
Sıradaki Haber
Nevşehir'de aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz