Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki yerel ve zincir marketlerde hijyenik koşullar ve fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetimi Birimi ekiplerince yapılan kontrollerde, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün son kullanım tarihleri bakılıp, hijyenik koşullar denetlendi.

Ayrıca marketlerdeki satılan ürünlerin de fahiş fiyat kapsamında kontrolleri gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, "Belediye zabıta ekiplerimiz her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımız için sahada. Birçok markette birçok konuyu kapsayacak biçimde denetimler gerçekleştirdik. Bazı konularda eksikleri bulunan kimi işletmelere gerekli uyarı ya da yaptırımlar uygulandı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan vatandaşların marketlerde gördükleri raf ve kasa fiyatlarındaki uyumsuzluklar, son kullanma tarihi geçen ürünler gibi konularda dikkatli olmaları ve karşılaştıkları olumsuzlukları ALO 153 Hattı üzerinden Uşak Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirmeleri gerektiği belirtildi.