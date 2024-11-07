Açık 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.11.2024 21:34

Uşak'ta trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile motosikletli polis ekiplerinin çarpıştığı kazada 2'si polis, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı

A.A. (41) yönetimindeki otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çevreköy Kavşağı'nda polis memuru S.Ç. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki polis memurları S.Ç. ve A.E. yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan polislerle, otomobil sürücüsü A.A. ve oğlu A.S.A. (8) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan polis memuru S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Söz konusu kazanın polislerin "dur" ihtarına uymayan bir otomobili kovaladığı sırada yaşandığı belirtildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Hasan Mollahüseyinoğlu'ndan bilgi aldı.

Vali Aktaş, daha sonra kazadaki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

ETİKETLER
Uşak
Sıradaki Haber
Kayseri'de 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:09
UEFA Avrupa Ligi'nde gollü gece
22:33
Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınmasını tartışmanın vakti gelmiştir
22:18
Kennedy, Trump'ın Suriye'deki ABD varlığından endişe duyduğuna ilişkin ifadelerini aktardı
22:43
Fed faiz kararı belli oldu
22:42
Putin Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti
21:56
Kırklareli'nde ev yangını 1 can aldı
Düzce yaylaları beyaza büründü
Düzce yaylaları beyaza büründü
FOTO FOKUS
Çorum'daki patlamada hasara uğrayan bina görüntülendi
Çorum'daki patlamada hasara uğrayan bina görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ