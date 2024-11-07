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Güncel
AA 07.11.2024 20:51

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Gelibolu'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 71,20 gram genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde, 44,99 gram uyuşturucu madde, 1,94 gram esrar, sentetik ecza, 4 kenevir, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklanırken diğerleri zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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