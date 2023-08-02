Uşak’ta toplu taşıma ücretlerine zam kabul edildi

Uşak Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Çakın yönetiminde gerçekleştirildi.



Toplantıda, Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını şehir içerisinde toplu taşıma yapan halk otobüsleri için talep ettiği; Öğrenci: 10 TL, sivil: 12,5 TL zam talebi görüşüldü. Uzun tartışmalardan sonra Öğrenci: 9 TL, sivil 12 TL olarak kabul edildi. Uşak’ta toplu taşıma araçları 197 otobüsle sadece özel sektör tarafından yapılıyor.



Şu andaki fiyatlar öğrenci 5 TL, sivil 7,5 TL olarak uygulanıyordu. Yeni fiyat tarifesinin Belediye Meclisi kararından sonra Uşak valiliği tarafından onaylanmasıyla uygulanacağı öğrenildi. Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Haziran ayında öğrenci 5 TL, sivil 7,5 TL toplu taşıma fiyatlarının öğrenci 7,5 TL, sivil 10 TL olması için başvurmuş, akaryakıta gelen zamlar yüzenden bu talebini öğrenci 10, sivil 12,5 TL olarak güncellemişti.