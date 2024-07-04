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Güncel
AA 04.07.2024 17:41

Uşak'ta tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Uşak'ta tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Cinoğlu köyü yakınlarında bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın meşelik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, çok sayıda arazöz ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede incelemede bulunan Uşak Valisi Turan Ergün, yangının tarlada başlayıp ağaçlık alana sıçradığını ve ekiplerin kısa sürede olaya müdahale ettiğini belirtti.

Yangına farklı kurumlardan 140 personel ve 51 araçla müdahale edildiğini aktaran Ergün, "İnşallah ters yönlü bir rüzgar çıkmadığı sürece şu an hem kontrol altına alındı, hem soğutma çalışmaları başladı. Cinoğlu ve Hanoğlu köylerinin etkilenme ihtimaline karşılık çevrelerinde iş makineleriyle gerekli önlemleri aldık. Yangından herhangi bir yerleşim yeri etkilenmedi. Herhangi bir can kaybı da yok." ifadelerini kullandı.

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Uşak Orman Yangını
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