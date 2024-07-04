Parçalı Bulutlu 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.07.2024 17:38

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 185 kilogram tütün ile çok sayıda makaron ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüpheli S.E. ve M.A'nın işyerlerine operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 elektronik sigara dolum makinesi, 1 sigara dolum makinasında kullanılan kompresör, 1 tütün kurutmada kullanılan çamaşır kurutma makinesi, 129 bin 800 içi tütün doldurulmuş makaron, 130 bin içi boş bandrollü makaron, 10 bin içi boş bandrolsüz makaron, 127 kilogram bandrolsüz tütün, 58 kilogram bandrollü tütün, 240 sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

ETİKETLER
Malatya Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Adana'da orman yangınlarında evleri hasar görenlere yeni konutları teslim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:37
Eğlencelerle dolu 'Gölpark Fest' başlıyor
17:57
29 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-20" operasyonu: 108 gözaltı
18:13
Teröre 'Pençe' darbesi: Teröristler için hiçbir yer güvenli değil...
17:09
Yasak barajda serinlik pahalıya mal oldu
17:43
3 ilde yangınla mücadele sürüyor
Edirne'de köy yolları uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla kaplanıyor
Edirne'de köy yolları uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla kaplanıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da çöken yoldaki iki aracı vatandaşlar kurtardı
İstanbul'da çöken yoldaki iki aracı vatandaşlar kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ