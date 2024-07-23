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Güncel
AA 23.07.2024 17:18

Uşak'ta pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Uşak'ta pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Uşak Belediyesince Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı'nda düzenlenen festivalde, tarhana çorbası için hazırlanan dev kazan alana kuruldu.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için 33 aşçının önderliğinde sabah saatlerinden itibaren tarhana çorbası yapımına başlandı.

Hazırlık esnasında dev kazanın kapağı alana kurulan vinç yardımıyla açılıp, kapatıldı.

Guinness Word Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ve beraberindekiler, yaklaşık 6 saatte pişirilen çorbada gerekli ölçümleri ve denetimleri yaptı.

Ardından alana kurulan sahnede sonucu açıklayan Gemici, rekorun sahibi olabilmek için Guinness Word Records'un uluslararası kurallarına uymanın şart olduğunu belirterek, bu kuralların neler olduğunu anlattı.

Uşak'ta pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rekorun 26 bin 658 litreyle Hollanda'da olduğunu aktaran Gemici, 30 bin 292 litreyle Uşak Belediyesinin rekorun yeni sahibi olduğunu belirtti.

Gemici, rekor belgesini Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a takdim etti.

Yalım, tarhana çorbasının yapımında emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ederek, "Amacımız kesinlikle Uşak'ı tanıtmak. En büyük uhdem olan Uşak'ı tanıtmaya devam edeceğiz. İkinci amacımız ise Uşak'ın sembolü olan tarhanayı daha iyi tanıtmak. Artık dünya rekortmeni, dünyanın en büyük kazanında pişen tarhananın sahibiyiz. Bu kazanda 30 bin 292 litre tarhanayı oluşturan, 2 bin 200 litre tarhanayı veren Uşak'taki tarhana üreticilerinin hepsinin kesesine bereket. Hepsinden Allah razı olsun, hepsinin emeğine sağlık." dedi.

Konuşmaların ardından tarhana çorbası alandakilere dağıtıldı.

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Uşak Guinness Rekorlar Kitabı
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