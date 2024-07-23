Eskişehir'e yeni gelecek üniversite öğrencileri ev bulmakta zorluk çekmeyecek

Çelik, yaptığı açıklamada, Eskişehir'de yaklaşık 150 bin üniversitesi öğrencinin öğrenim gördüğünü belirterek, kentteki öğrencilerin tercihlerine göre barınma farklı alternatiflerin bulunduğunu kaydetti.

Devlet yurtları, özel yurtlar, müstakil evler ve ortak bütçeli evlerin öne çıkan seçenekler olduğunu anlatan Çelik, şunları bildirdi:

"Yeni gelen öğrencilerin çoğunlukla tercih ettiği 1+1 daireler önceki sene 5 ila 7 bin lira arasında kiralanıyordu. Bu sene 10 bin lira civarına kadar geldi. 2+1 ila 3+1 daire kiraları ise 15 bin lira bandında. Ev bulmakta öğrenci arkadaşımız zorluk çekmeyecek. Ekonomilerine bağlı iki veya üç arkadaş bir araya gelip ev kiralarını daha uygun hale getirebiliyorlar. Tek başına kalan öğrenci arkadaşlarımız da olabiliyor."

Çelik, Eskişehir'deki ev sahipleri ve emlakçıların şehre yeni gelen gençlere yardımcı olmaya çalıştığının altını çizdi.

Eskişehir'de yıllardır öğrencilerle birlikte yaşadığına değinen Çelik, şöyle konuştu:

"Öğrencilere kendi şehirlerinde, kendi evlerindeymiş gibi hissettirir, Eskişehir halkı. Biz onlara alışığız, onlar da bize alışık. Esnafımız da aynı şekilde öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını baz alır. Kuaföründen restoranına, terzisine marketine esnafımız, öğrencilere yardımcı olur. Onların ihtiyaçlarını biliyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Tabii kiralar borçlar kanununa göre yapıldığı için ev tutarken de dikkat etmeleri gereken şeyler olacak kiracı arkadaşlarımızın. Kiraya tutmak isteyen öğrenci arkadaşlarımızın. Bunlara tabii dikkat etmeleri lazım."