TOKİ İlkokulu'nda Uşak Valisi Turan Ergün'ün katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği sirenlerin çalmasının ardından öğrenciler sıraların arasında kendilerini güvenli pozisyona alarak bekledi.

İkinci sirenin çalmasıyla birlikte öğrenciler sınıfları boşaltarak okul bahçesindeki güvenli alanlara geçti ve yoklama yapıldı.

Vali Ergün, tatbikatın kent genelindeki tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.

Afetlerin üzücü ve ağır sonuçlar doğurduğunu anlatan Ergün, "Biz bu afetlere hazırlıklı olabiliriz önceden. Yani bunların doğuracağı sonuçları, olumsuz sonuçları önceden hazırlık yaparak azarlatabiliriz. Bu da o çalışmalar kapsamında afet önleme ve öncesi çalışmaları kapsamında yaptığımız bir tatbikat" dedi.

Ergün, tatbikata katılan kentteki 180 AFAD gönüllüsüyle hatıra fotoğrafı çektirdi.