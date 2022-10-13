Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu doğu gişelerinde durdurulan kamyonda yapılan aramada, 3 milyon 320 bin boş makaron ele geçirildi.

Kamyon şoförü hakkında işlem başlatıldı.