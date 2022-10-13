Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 3 milyon 320 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Gaziantep'te bir kamyonda 3 milyon 320 bin makaron ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu doğu gişelerinde durdurulan kamyonda yapılan aramada, 3 milyon 320 bin boş makaron ele geçirildi.
Kamyon şoförü hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep Makaron Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz