Uşak'ta "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Gecesi"

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda Arzen, müzisyen Sezen Kiremit ile Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdi.

Arzen, Kudüs için bestelediği şarkıyı seslendirdikten sonra yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Kazanılacak, kazanmamız gereken bir Kudüs yok. Kudüs'ün bizi kazanması gerekiyor. Bütün kötülüklerin, yaşadığımız bütün her şeyin bir nedeni olmalı değil mi? Pandeminin, küresel ısınmanın, bütün bu merhametsizliğin bir nedeni olmalı. Neden? Çünkü Kudüs işgal altında. Filistin'de çocuklar gözümüzün önünde paramparça ediliyor. Peki biz duracak mıyız? Ağlayıp sızlayacak mıyız? Hayır. İşte tam da bu öfke durumunun şarkısı bu."

Konserin ardından AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, Arzen'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Çakın, Uşak'ın "kültür aşığı" bir şehir olduğunu belirterek, "Bugün çok anlamlı bir programda birlikte olduk. Gerek üstat Necip Fazıl Kısakürek'i anmakta gerekse de hepimizin içini yıkan, yakan, aynı zamanda gerçekten Türkiye'nin neden güçlü olması gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatan Filistin davasını da anma fırsatı yakaladık." dedi.