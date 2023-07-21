Uşak'ta muharrem ayı iftar programı düzenlendi

Dualar okunup oruçların açılmasının ardından konuşan Ergün, muharrem ayının Kerbela'yı hatırlattığını belirtti.

Kerbela'da yaşanan dramın milletin ortak acısı olduğunu dile getiren Ergün, şunları söyledi:

"Kerbela olayı, trajik yönüyle birlikte alçak gönüllülüğün, sevginin, erdemli yaşamın ve haksızlığa karşı mücadelenin de bir sembolü olarak tarihte yer almaktadır. Coğrafyamızda her asırda canlarımız, erenlerimiz ve ozanlarımız sevgi ve iyiliği dostluk ve kardeşlik iklimini yeşertmek için canı gönülden çalışmış, çağları aşan bir sesle bizleri kardeşliğe ve iyiliğe davet etmiştir. Pir Sultanlar, Hacı Bektaşi Veliler, Mevlanalar ve daha niceleri... Sevgiyi tende değil canda barındırmak, ben değil biz öğretisine sahip olmak şiarıyla asırlardır sahip olduğumuz birlik ve beraberlik bilinciyle biz Müslümanlara düşen en hayati görev Kerbela'yı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan dersler çıkarmaktır. Ehlibeytçe yaşamak, sevgi ve muhabbeti devşirmek için muharrem ayının bir fırsat olduğu unutulmamalıdır"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de muharrem ayının sevginin, yardımlaşmanın ayı olduğunu belirterek "Bu ayda hiç istemediğimiz kötü olaylar yaşandı. Kerbela'da Hz. Hüseyin efendimiz ve 72 Ehlibeyt maalesef şehit edilmiştir. İslam dinin hiçbir zaman tasvip etmediği, kardeşlik ve yardımlaşma dini olan İslam dininde maalesef bu dönemde araya nifak girmiştir. Biz bu dönemde mazlumun, Hz. Hüseyin ve Ehlibeytlerin yanında olmuşuzdur. Onlara Cenabıallah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Programa, Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da katıldı.