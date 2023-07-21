Açık 29.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.07.2023 10:23

Uşak'ta muharrem ayı iftar programı düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Işık Çakır Sultan Cemevi'nde gerçekleştirilen iftar programına katılan Uşak Valisi Turan Ergün vatandaşlarla sohbet etti.

Uşak'ta muharrem ayı iftar programı düzenlendi

Dualar okunup oruçların açılmasının ardından konuşan Ergün, muharrem ayının Kerbela'yı hatırlattığını belirtti.

Kerbela'da yaşanan dramın milletin ortak acısı olduğunu dile getiren Ergün, şunları söyledi:

"Kerbela olayı, trajik yönüyle birlikte alçak gönüllülüğün, sevginin, erdemli yaşamın ve haksızlığa karşı mücadelenin de bir sembolü olarak tarihte yer almaktadır. Coğrafyamızda her asırda canlarımız, erenlerimiz ve ozanlarımız sevgi ve iyiliği dostluk ve kardeşlik iklimini yeşertmek için canı gönülden çalışmış, çağları aşan bir sesle bizleri kardeşliğe ve iyiliğe davet etmiştir. Pir Sultanlar, Hacı Bektaşi Veliler, Mevlanalar ve daha niceleri... Sevgiyi tende değil canda barındırmak, ben değil biz öğretisine sahip olmak şiarıyla asırlardır sahip olduğumuz birlik ve beraberlik bilinciyle biz Müslümanlara düşen en hayati görev Kerbela'yı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan dersler çıkarmaktır. Ehlibeytçe yaşamak, sevgi ve muhabbeti devşirmek için muharrem ayının bir fırsat olduğu unutulmamalıdır"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de muharrem ayının sevginin, yardımlaşmanın ayı olduğunu belirterek "Bu ayda hiç istemediğimiz kötü olaylar yaşandı. Kerbela'da Hz. Hüseyin efendimiz ve 72 Ehlibeyt maalesef şehit edilmiştir. İslam dinin hiçbir zaman tasvip etmediği, kardeşlik ve yardımlaşma dini olan İslam dininde maalesef bu dönemde araya nifak girmiştir. Biz bu dönemde mazlumun, Hz. Hüseyin ve Ehlibeytlerin yanında olmuşuzdur. Onlara Cenabıallah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Programa, Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da katıldı.

ETİKETLER
Uşak
Sıradaki Haber
Kütahya'da yaz Kur'an kurslarında 112 Acil Çağrı Merkezi farkındalık eğitimi veriliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:33
Buğday fiyatları bir günde yüzde 8'den fazla arttı
10:32
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversite tercihleri için rehber hazırladı
10:29
Lübnan'da televizyon konukları, canlı yayında yumruklarla kavga etti
10:33
Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 33,22 arttı
10:27
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
10:08
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Tekirdağ'da tarım arazilerinde görülen çekirgelere karşı ilaçlama başlatıldı
Tekirdağ'da tarım arazilerinde görülen çekirgelere karşı ilaçlama başlatıldı
FOTO FOKUS
Lübnan'da televizyon konukları, canlı yayında yumruklarla kavga etti
Lübnan'da televizyon konukları, canlı yayında yumruklarla kavga etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ