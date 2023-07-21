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Güncel
AA 21.07.2023 10:11

Kütahya'da yaz Kur'an kurslarında 112 Acil Çağrı Merkezi farkındalık eğitimi veriliyor

Kütahya Müftülüğüne bağlı cami ve kurslarda devam eden yaz Kur'an kurslarında, 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirmesi yapıldı.

Kütahya'da yaz Kur'an kurslarında 112 Acil Çağrı Merkezi farkındalık eğitimi veriliyor

Yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilere için cami ve Kur'an kurslarında çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki Buhara Siteler Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere farkındalık eğitimi verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Ebru Turgut öğrencilere, 112 Acil Çağrı Hattı ile sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD gibi birçok kuruma ulaşıldığını, söz konusu hatta yönelik gereksiz aranmasının önlenmesi gerektiğini anlattı.

Kurum müdürü Tamer Yiğit, çağrı merkezinin farkındalığını artırmak için eğitimler düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, eğitimlerle yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Turgut ve beraberindekiler öğrencilerin sorularını da yanıtlayıp bilgilendirici materyaller dağıttı.

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