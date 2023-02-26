Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta kaza: 5 yaralı
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
İzmir-Uşak kara yolu üzerindeki Güre köyü yakınlarında M.Ö. (51) idaresindeki otomobil ile kavşaktan çıkan R.B. (38) yönetimindeki plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışma sonucu otomobil şarampole devrildi.
Kazada sürücülerden M.Ö. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan S.Ö. (58), F.Ö. (58), C.Ö. (48) ve H.Ö. (26) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Uşak
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