Depremlerin etkilediği illerden aileleriyle kente getirilen 357 depremzede çocuk, afetin travmasından kurtulmaları için "Benim Dünyam Çocuk Akademisi" atölyesinde resim, müzik, okuryazarlık, akıl ve zeka oyunları etkinliklerine katılıyor.

Iğdır Ulu Camisi'nin zemin katındaki 10 atölyeden oluşan akademide 5-14 yaş arası depremzede çocuklar, çeşitli etkinliklere katılarak moral depoluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve Şube Müdürü Nurullah İnanç ile diğer ilgililer de akademiyi ziyaret ederek aileler ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Canlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla depremin ilk gününden beri camia olarak her alanda depremzedelere destek sağladıklarını belirtti. Iğdır'a gelen 1882 depremzededen 357'nin öğrenci olduğunu ifade eden Canlı, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerinizin eğitimlerinden geri kalmaması için hızlı bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayarak kayıtlarını yaptırdık. Çocukların sosyal hayata ve normalleşmeye, hayatın olağan akışına uyum sağlamaları için çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu manada atölyelerimizde yaptığımız çeşitli etkinliklerle çocuklarının uyumunu artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca yine burada öğrencilerimizin velileriyle de bir araya gelerek sorunlarını dinleyerek notlarımız aldık."