Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta jandarma ekipleri yaralı sincabı tedavi ettirdi
[Fotograf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunup tedavi ettirilen sincap doğaya geri bırakıldı.
Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyetleri sırasında Kızılcasöğüt Beldesi yakınlarında yol üzerinde yaralı sincap olduğunu fark etti.
Jandarma ekipleri sincabı alarak bir veterinere götürüp tedavi ettirdi.
Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen sincap, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya bırakıldı.
Etiketler: Uşak
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